Укравтодор подписал меморандум о строительстве первого в Украине автобана

Госагентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) 11 марта подписало меморандум с компанией «Автомагистраль-Юг» о строительстве современного автобана Краковец — Броды — Ровно.

Об этом сообщается на сайте Укравтодора. Предполагается, что «Автомагистраль-Юг» за свой счет произведет разработку технико-экономического обоснования реализации проекта.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль при подписании документа заявил, что Кабмин готов максимально способствовать реализации масштабных дорожных инфраструктурных проектов, которые будут стимулировать экономическое развитие регионов.

По словам Шмыгаля, такой шаг позволит Государственному агентству автомобильных дорог в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства.

«Использование механизма государственно-частного партнерства позволит активнее привлекать инвестиции в развитие качественной дорожной сети в Украине. Это продолжение реализации наиболее масштабной и комплексной за всю историю независимости программы президента „Большая стройка“. Строительство дорожных путей с привлечением частного инвестора позволит не только создавать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию, это позволит сделать дороги комфортными и безопасными в ​​долгосрочной перспективе», — сказал премьер.