0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Ипотека под 7% и лизинг под 5%: в чем разница

Ипотека под 7% и лизинг под 5%: в чем разница

Новые программы доступного жилья — ипотека под 7% и лизинг под 5% – будут действовать параллельно.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказала народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, новая программа будет действовать параллельно с «Доступной ипотекой под 7%», но, вероятно, воспользоваться ею смогут больше украинцев.

«Если мы говорим об ипотеке, то заемщик жилье получает сразу в собственность, а если мы говорим о финансовом лизинге — это аренда своего жилья, которое через определенное время может стать твоей собственностью», — пояснила депутат.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏠

Поэтому программа финансового лизинга несет меньше рисков для банков, которые дают такие займы, чем ипотечные кредиты.

Финансовый лизинг под 5% предоставляет государственная «Украинская финансовая жилищная компания», которая создана при Министерстве финансов. Это государственная компания, основанная в виде акционерного общества. «Я задавала вопрос министру финансов: не боится ли он, что будет какая-то конкуренция между правительственной программой и программой „Украинской финансовой жилищной компании“. Коллеги говорят — не боятся», — добавила Шуляк.

Она отметила, что важно, чтобы в Украине были программы и по ипотеке, и по лизингу. «Дело в том, что нынешнее банковское законодательство дает возможность застройщикам возводить жилье иногда не по правилам. А это — риски, поэтому банки не хотят снижать ипотечную ставку», — сказала она.

Шуляк добавила, что возможность в Украине финансового лизинга под 5% и ипотеки под 7% — это огромный шаг к европейским правилам рынка.

По словам Шуляк, по программе финансового лизинга 20 тыс. семей получат жилье под 5% в год на срок до 20 лет.

«У нас очень высокие ставки (в банках. — Ред.) — 20% годовых. Так это в прошлом году было 20%. А до этого ставки были гораздо выше. А в Европе это 0,6%, есть 1%, есть 2%, есть 3−5%. Поэтому возможность в Украине финансового лизинга под 5%, ипотеки под 7% — это огромный шаг к европейским правилам рынка. И главное — все расчеты в гривне, никаких валютных операций», — отметила она.

Справка Finance.ua:

  • НБУ и банкиры «нарисовали» портрет среднего заемщика. Средний возраст заемщика — 38 лет. Доля должников до 30 лет составляет до 20%. А среднемесячный доход заемщика — почти 50 тыс. грн. Заемщикам с доходом до 20 тыс. грн за прошлый год было выдано лишь четверть кредитов.
  • К государственной программе «Доступная ипотека 7%» вскоре присоединятся еще 12 банков.
  • В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. В январе было выдано 444 кредита на общую сумму 326 млн грн.

Как будет работать программа ипотеки под 7%

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.