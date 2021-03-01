Ипотека под 7% и лизинг под 5%: в чем разница

Новые программы доступного жилья — ипотека под 7% и лизинг под 5% – будут действовать параллельно.
Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказала народный депутат Елена Шуляк.
По ее словам, новая программа будет действовать параллельно с «Доступной ипотекой под 7%», но, вероятно, воспользоваться ею смогут больше украинцев.
«Если мы говорим об ипотеке, то заемщик жилье получает сразу в собственность, а если мы говорим о финансовом лизинге — это аренда своего жилья, которое через определенное время может стать твоей собственностью», — пояснила депутат.
Поэтому программа финансового лизинга несет меньше рисков для банков, которые дают такие займы, чем ипотечные кредиты.
Финансовый лизинг под 5% предоставляет государственная «Украинская финансовая жилищная компания», которая создана при Министерстве финансов. Это государственная компания, основанная в виде акционерного общества. «Я задавала вопрос министру финансов: не боится ли он, что будет какая-то конкуренция между правительственной программой и программой „Украинской финансовой жилищной компании“. Коллеги говорят — не боятся», — добавила Шуляк.
Она отметила, что важно, чтобы в Украине были программы и по ипотеке, и по лизингу. «Дело в том, что нынешнее банковское законодательство дает возможность застройщикам возводить жилье иногда не по правилам. А это — риски, поэтому банки не хотят снижать ипотечную ставку», — сказала она.
Шуляк добавила, что возможность в Украине финансового лизинга под 5% и ипотеки под 7% — это огромный шаг к европейским правилам рынка.
По словам Шуляк, по программе финансового лизинга 20 тыс. семей получат жилье под 5% в год на срок до 20 лет.
«У нас очень высокие ставки (в банках. — Ред.) — 20% годовых. Так это в прошлом году было 20%. А до этого ставки были гораздо выше. А в Европе это 0,6%, есть 1%, есть 2%, есть 3−5%. Поэтому возможность в Украине финансового лизинга под 5%, ипотеки под 7% — это огромный шаг к европейским правилам рынка. И главное — все расчеты в гривне, никаких валютных операций», — отметила она.
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