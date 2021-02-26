День финансов: подарки от партнеров FinAwards-2021, достижения Кабмина, решение по учетной ставке

Вечер четверга, 4 марта. Время узнать актуальные новости и получить подарки от организаторов и партнеров премии FinAwards2021.

Учетную ставку повысили. Правление Национального банка Украины 4 марта приняло решение повысить учетную ставку. Как объясняют в НБУ, в начале 2021 года инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п. В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка Украины, инфляция продолжила ускорение и в феврале.

Нагрузку на работодателей уменьшают. Сегодня ВР приняла в целом проект закона № 0958, который должен уменьшить давление на бизнес со стороны контролеров за соблюдением трудового законодательства. Изменения разграничивают государственный, внутренней и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и занятости населения. Документ также лишает органы местного самоуправления полномочий по осуществлению проверок.

Год работы Кабмина. Четвертого марта исполняется год работы нынешнего состава Кабинета Министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля. В Европейской Бизнес Ассоциации назвали положительные моменты и сдвиги за прошлый год. Например, решение правительства ввести мораторий на проверки на время карантина; декларирование повышения цен; разработка API для использования смартфонов вместо РРО; приватизация заводов.

Тарифы на свет с 1 апреля. По словам того же Шмыгаля, этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Как он отметил, тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВТ-ч.

Также премьер-министр сказал, что единый тариф на газ в течение года, который планирует в ближайшее время запустить правительство, позволит избежать ценовых шоков для населения.

Индексация пенсий. С 1 марта украинские пенсионеры начали получать повышенные пенсии. Минимальный размер повышения составляет 100 гривен. Такую прибавку к пенсии получили почти половина украинских пенсинеров, а если быть точнее – то 46,3%. Для некоторых прибавка составила более 1 тыс. грн. Но таких пенсионеров всего 3,3%.

Кстати, несмотря на паузу в отношениях с МВФ, в Украине не рассматривают варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Об этом заявляет министр финансов Сергей Марченко.

Киевлянам задолжали 460 млн. По состоянию на 1 февраля 2021 года долг по выплате заработной платы в Киеве составил 457,8 млн грн, что на 117,7 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Как объясняют в КГГА, долги образовываются из-за отсутствия и уменьшения объема заказов как у государственных, так и негосударственных предприятий. Также на образование долга повлияли меры по противодействию коронавирусной инфекции.

В продолжении темы долгов. Долги по валютным кредитам предлагают списать. Парламентский комитет по вопросам финансов рассмотрел три законопроекта, касающихся реструктуризации обязательств по валютным кредитам. Как отмечается, принятие этих законопроектов позволит обеспечить выполнение государством своих социальных функций перед гражданами, которые пострадали в результате полученных займов под залог жилья в период резких валютных колебаний.

🙃 Устали читать о новшествах и изменениях? Не беда – тогда лучше смотрите. В одном видео на YouTube-канале Finance.ua наши коллеги собрали информацию о важных новшествах, которые ожидают украинцев в марте. Смотрите – и будет знать, к чему готовиться:

А напоследок напомним, что приближается праздник 8 марта 💐 Организаторы и партнеры премии FinAwards2021 подготовили женщинам подарки: бьюти боксы, наборы конфет с уникальным вкусом, сертификаты в магазин декора, бьюти-сертификаты, мягкие игрушки. Самое приятное – чтобы получить подарок, необходимо выполнить всего 2 условия: поставить «+» в комментариях под записью по ссылке и добавить эксклюзивную рамку FinAwards к фото собственного профиля в Facebook. К участию принимаются только те, кто выполнит все условия акции до 23:59 08.03! Так что поторопитесь 💎