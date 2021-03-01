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Рада уменьшила финансовую нагрузку на работодателей

Рада уменьшила финансовую нагрузку на работодателей

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 марта, приняла в целом проект закона № 0958, что должно уменьшить давление на бизнес со стороны контролеров за соблюдением трудового законодательства.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения поддержали 299 народных избранников.

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Цель проекта закона:

  • совершенствование порядка осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения;
  • повышение его эффективности;
  • уменьшение финансовой нагрузки на субъектов хозяйствования.

Задачами законопроекта являются:

  • конкретизация объема полномочий органов государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности;
  • разграничение государственного, внутреннего и общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения;
  • внедрение стимулирующих мер для устранения нарушений, совершенных субъектом хозяйствования впервые.

Документ, среди прочего, лишает органы местного самоуправления полномочий по осуществлению проверок за соблюдением предприятиями законодательства о труде и занятости населения.

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По материалам УНН
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