Рада уменьшила финансовую нагрузку на работодателей

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 марта, приняла в целом проект закона № 0958, что должно уменьшить давление на бизнес со стороны контролеров за соблюдением трудового законодательства.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения поддержали 299 народных избранников.

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Цель проекта закона:

совершенствование порядка осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения;

повышение его эффективности;

уменьшение финансовой нагрузки на субъектов хозяйствования.

Задачами законопроекта являются:

конкретизация объема полномочий органов государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности;

разграничение государственного, внутреннего и общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения;

внедрение стимулирующих мер для устранения нарушений, совершенных субъектом хозяйствования впервые.

Документ, среди прочего, лишает органы местного самоуправления полномочий по осуществлению проверок за соблюдением предприятиями законодательства о труде и занятости населения.

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