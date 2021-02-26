«Избежим стресса и шоковых цен»: Шмыгаль о годовом тарифе на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что единый тариф на газ в течение года, который планирует в ближайшее время запустить правительство, позволит избежать ценовых шоков для населения.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
«Не должно быть шоков, стрессов для населения. Где в Европе видно, что население ежемесячно анализирует, какой поставщик дает более дешевую цену на газ, хватит ли зарплаты, чтобы заплатить за отопление в зимний период? Я тоже не хочу каждый месяц иметь стресс от того, будет ли цена 12, 15 или 20 грн, и хватит ли мне зарплаты погасить счет за газ», — сказал Шмыгаль.
Поэтому, по его словам, внедряется годовой продукт.
«Согласно форвадным контрактам, поставщики газа видят, какая будет средняя цена в течение года. Это позволяет сглаживать зимние пики, но, конечно, самая дешевая цена газа летом, когда газ по 2 тыс. грн, такого не будет. Очевидно, что при годовом продукте цена в течение года будет одинаковой — это будет средняя цена… МВФ с этой моделью соглашается», — рассказал Шмыгаль.
Денис Шмыгаль сообщал, что уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить летние продукты.
Также Шмыгаль сообщал, что правительство работает с министерством энергетики и НАК «Нафтогаз» по внедрению годового продукта для стабилизации цены на газ, а также ведутся переговоры с международными финансовыми организациями о софинансировании проектов по удешевлению тарифов на газ и электроэнергию.
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