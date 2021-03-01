Зарплатные долги в Киеве выросли почти до 460 миллионов - КГГА

По состоянию на 1 февраля 2021 года долг по выплате заработной платы в Киеве составил 457,8 млн грн, что на 117,7 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Долги по заработной плате имеют 179 предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории города.

Об этом заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

«Наибольшая задолженность на государственных предприятиях — 345,9 млн грн, или 75,6% от общего объема. В свою очередь, негосударственные предприятия имеют задолженность по заработной плате 111,9 млн грн. Также, на 1 февраля одно коммунальное предприятие имело задолженность 26,5 тыс. грн, но уже 19 февраля она погашена в полном объеме. Также 49,7 млн грн задолженности имеют предприятия, которые находятся в стадии банкротства, и 23,3 млн грн — экономически неактивные», — отметила Марина Хонда.

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Она также добавила, что в течение января-февраля 2021 года предприятия-должники выплатили почти 70,3 млн грн задолженной заработной платы.

Среди крупнейших должников государственного сектора есть предприятия:

ГП « НИИ „Квант“» — 103,7 млн грн;

„Квант“» — 103,7 млн грн; АО «Завод „Маяк“» — 36,5 млн грн;

ПАО «КЗ „Радар“» — 34,2 млн грн;

«КЗ „Радар“» — 34,2 млн грн; ГП «Региональные электрические сети» — 30,0 млн грн;

ГП «Объединенная компания „Укруглереструктуризация“» — 15,2 млн грн;

ПАО «Научно-технический комплекс „Электронприбор“» — 14,7 млн грн;

«Научно-технический комплекс „Электронприбор“» — 14,7 млн грн; ГП «Укршахтгидрозащита» — 11,2 млн грн;

ГП водных путей «Укрводшлях» — 9,9 млн грн;

ГП «Держвуглепостач» — 7,5 млн грн;

ГП «Киевдипротранс» — 6,4 млн грн.

Что касается предприятий-должников по заработной плате негосударственного сектора, то наибольший объем задолженности сложился на:

ООО «Бейкер Тилли Украина» — 32,7 млн грн;

«Бейкер Тилли Украина» — 32,7 млн грн; ООО «Авиакомпания „Атласджет Украина“» — 7,3 млн грн;

«Авиакомпания „Атласджет Украина“» — 7,3 млн грн; ООО «Итати-Инжиниринг» — 7,0 млн грн;

«Итати-Инжиниринг» — 7,0 млн грн; ПАО «Судоходная компания „Укрречфлот“» — 6,6 млн грн;

«Судоходная компания „Укрречфлот“» — 6,6 млн грн; ООО «Рубин-2017» — 4,5 млн грн;

«Рубин-2017» — 4,5 млн грн; ООО «Исида- IVF » — 3,9 млн грн;

«Исида- » — 3,9 млн грн; ООО «Орлан-Транс-Групп» — 3,4 млн грн;

«Орлан-Транс-Групп» — 3,4 млн грн; ООО «Научно-техническая компания „Метрополия“» — 2,9 млн грн;

«Научно-техническая компания „Метрополия“» — 2,9 млн грн; ЧП «Тандем» — 2,5 млн грн;

ООО «„Кэррот“ строительные материалы» — почти 2,5 млн грн.

Основные причины долга – отсутствие и уменьшение объема заказов как у государственных, так и негосударственных предприятий; несвоевременные расчеты за выполненные работы и тому подобное. Также на образование долга повлияли меры по противодействию коронавирусной инфекции.

Справка Finance.ua:

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составляет 13,8%. Однако, кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.

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