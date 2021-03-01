Зарплатные долги в Киеве выросли почти до 460 миллионов - КГГА

По состоянию на 1 февраля 2021 года долг по выплате заработной платы в Киеве составил 457,8 млн грн, что на 117,7 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Долги по заработной плате имеют 179 предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории города.
Об этом заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда.
«Наибольшая задолженность на государственных предприятиях — 345,9 млн грн, или 75,6% от общего объема. В свою очередь, негосударственные предприятия имеют задолженность по заработной плате 111,9 млн грн. Также, на 1 февраля одно коммунальное предприятие имело задолженность 26,5 тыс. грн, но уже 19 февраля она погашена в полном объеме. Также 49,7 млн грн задолженности имеют предприятия, которые находятся в стадии банкротства, и 23,3 млн грн — экономически неактивные», — отметила Марина Хонда.
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Она также добавила, что в течение января-февраля 2021 года предприятия-должники выплатили почти 70,3 млн грн задолженной заработной платы.
Среди крупнейших должников государственного сектора есть предприятия:
Что касается предприятий-должников по заработной плате негосударственного сектора, то наибольший объем задолженности сложился на:
Основные причины долга – отсутствие и уменьшение объема заказов как у государственных, так и негосударственных предприятий; несвоевременные расчеты за выполненные работы и тому подобное. Также на образование долга повлияли меры по противодействию коронавирусной инфекции.
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