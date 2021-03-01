Индексация пенсий: какие надбавки получили украинцы (инфографика)

Плановая индексация пенсий с 1 марта 2021 года проведена для 9,76 млн пенсионеров. Из перечисленных пенсий размер повышен для 7,91 млн пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Какой теперь должна быть пенсия? Размер пенсионной выплаты с 1 марта не может быть ниже 2200 гривен.

Минимальный размер повышения составляет 100 гривен.

Также лицам, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и которые имеют необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин), установлена доплата.

Какие надбавки получили украинцы:

до 100 гривен включительно – 46,3% пенсионеров;

от 100 гривен до 400 гривен – 31,8%;

от 400 гривен до 500 гривен – 7,6%;

от 500 гривен до 700 гривен – 7,0%;

от 700 гривен до 1000 гривен – 4,0%;

более 1000 гривен – 3,3%.

Справка Finance.ua:

Формула расчета пенсии: она зависит от двух параметров: роста инфляции (5% в 2020 году) и роста средней зарплаты (17%). Эти показатели суммируются и делятся на два (5+17)/2=11.

Ранее Минсоцполитики сообщало, что пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза.