Индексация пенсий: какие надбавки получили украинцы (инфографика)

Плановая индексация пенсий с 1 марта 2021 года проведена для 9,76 млн пенсионеров. Из перечисленных пенсий размер повышен для 7,91 млн пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Какой теперь должна быть пенсия? Размер пенсионной выплаты с 1 марта не может быть ниже 2200 гривен.
Минимальный размер повышения составляет 100 гривен.
Также лицам, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и которые имеют необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин), установлена доплата.
Какие надбавки получили украинцы:
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