Как предлагают списать долги по валютным кредитам - законопроект

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 3 марта рассмотрел три законопроекта, касающихся реструктуризации обязательств по валютным кредитам.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Facebook.
Результаты заседания комитета:
Что это даст. Принятие законопроектов позволит защитить права и законные интересы потребителей, достичь баланса между интересами кредиторов и должников, а также обеспечит выполнение государством своих социальных функций перед гражданами, которые пострадали в результате полученных займов под залог жилья в период резких валютных колебаний.
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