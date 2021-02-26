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Как предлагают списать долги по валютным кредитам - законопроект

Как предлагают списать долги по валютным кредитам - законопроект

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 3 марта рассмотрел три законопроекта, касающихся реструктуризации обязательств по валютным кредитам.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Facebook.

Результаты заседания комитета:

  • Рекомендовали за основу законопроект №4475, который вносит дополнения в Закон Украины «О потребительском кредитовании», в частности, в части проведения реструктуризации долгов по кредитам в иностранной валюте, перечисления всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списания неустойки по этим кредитным соглашениям.
  • Рекомендовали за основу Законопроект №4398, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и КпПБ в части реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства.
  • Рекомендовали за основу законопроект №4399, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

Что это даст. Принятие законопроектов позволит защитить права и законные интересы потребителей, достичь баланса между интересами кредиторов и должников, а также обеспечит выполнение государством своих социальных функций перед гражданами, которые пострадали в результате полученных займов под залог жилья в период резких валютных колебаний.

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По материалам Finance.UA
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