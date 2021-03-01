Глава Минфина рассказал, будут ли проблемы с соцвыплатами из-за промедления с МВФ

Несмотря на опасения некоторых экономистов, что из-за паузы в отношениях с Международным валютным фондом в Украине могут начаться проблемы с социальными выплатами во второй половине года, сворачивания соцвыплат не произойдет.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью сайту «Сегодня».
«Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено», — заявил глава Минфина.
По его словам, государственный бюджет на 2021 год сбалансирован, и власть его выполняет.
«По итогам января даже перевыполнили по доходам на 3,5 млрд грн. Февраль тоже выполнен по доходам на 103,2%. Думаю, до конца года тренд сохранится», — резюмировал министр.
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