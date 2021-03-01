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Глава Минфина рассказал, будут ли проблемы с соцвыплатами из-за промедления с МВФ

Глава Минфина рассказал, будут ли проблемы с соцвыплатами из-за промедления с МВФ

Несмотря на опасения некоторых экономистов, что из-за паузы в отношениях с Международным валютным фондом в Украине могут начаться проблемы с социальными выплатами во второй половине года, сворачивания соцвыплат не произойдет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено», — заявил глава Минфина.

По его словам, государственный бюджет на 2021 год сбалансирован, и власть его выполняет.

«По итогам января даже перевыполнили по доходам на 3,5 млрд грн. Февраль тоже выполнен по доходам на 103,2%. Думаю, до конца года тренд сохранится», — резюмировал министр.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд отметил производительность переговоров с Украиной в ходе миссии, которая недавно завершилась, но назвал ряд проблемных вопросов, решение которых необходимо для продолжения переговоров.
  • По прогнозам аналитиков Bank of America Global Research, пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на 3-й (июль-сентябрь или 4-й (октябрь-декабрь) квартал 2021 года.
  • Советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина ожидает транш МВФ в 2021-м году.

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По материалам Сегодня
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