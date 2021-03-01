Глава Минфина рассказал, будут ли проблемы с соцвыплатами из-за промедления с МВФ

Несмотря на опасения некоторых экономистов, что из-за паузы в отношениях с Международным валютным фондом в Украине могут начаться проблемы с социальными выплатами во второй половине года, сворачивания соцвыплат не произойдет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено», — заявил глава Минфина.

По его словам, государственный бюджет на 2021 год сбалансирован, и власть его выполняет.

«По итогам января даже перевыполнили по доходам на 3,5 млрд грн. Февраль тоже выполнен по доходам на 103,2%. Думаю, до конца года тренд сохранится», — резюмировал министр.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд отметил производительность переговоров с Украиной в ходе миссии, которая недавно завершилась, но назвал ряд проблемных вопросов, решение которых необходимо для продолжения переговоров.

По прогнозам аналитиков Bank of America Global Research, пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на 3-й (июль-сентябрь или 4-й (октябрь-декабрь) квартал 2021 года.

Советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина ожидает транш МВФ в 2021-м году.

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