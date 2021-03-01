НБУ повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины 4 февраля приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В начале 2021 года инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п.

В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка Украины, инфляция продолжила ускорение и в феврале. Потребительская инфляция, рассчитанная по данным онлайн-мониторинга, превысила прогноз Национального банка Украины, а инфляционные ожидания остались повышенными. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в январе-феврале в целом отвечал прогнозной траектории регулятора.

В первые месяцы 2021 на ускорение инфляции наиболее влияли цены на продукты питания и топливо. Это объясняется худшими урожаями и стремительным ростом цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики. Инфляционное давление со стороны стран – торговых партнеров в дальнейшем усиливался. Устойчивым остается внутренний потребительский спрос. Кроме того, в ценовой динамике продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банков 21 января приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых .

22 октября и 10 декабря Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.