НБУ повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины 4 февраля приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
В начале 2021 года инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п.
В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка Украины, инфляция продолжила ускорение и в феврале. Потребительская инфляция, рассчитанная по данным онлайн-мониторинга, превысила прогноз Национального банка Украины, а инфляционные ожидания остались повышенными. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в январе-феврале в целом отвечал прогнозной траектории регулятора.
В первые месяцы 2021 на ускорение инфляции наиболее влияли цены на продукты питания и топливо. Это объясняется худшими урожаями и стремительным ростом цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики. Инфляционное давление со стороны стран – торговых партнеров в дальнейшем усиливался. Устойчивым остается внутренний потребительский спрос. Кроме того, в ценовой динамике продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны.
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