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Год работы Кабмина: бизнес назвал главные достижения

Год работы Кабмина: бизнес назвал главные достижения

Сегодня, 4 марта, исполняется год работы нынешнего состава Кабинета Министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля, Премьер-министра Украины. Сообщество Европейской Бизнес Ассоциации отмечает важные положительные моменты и сдвиги за прошлый год.

Об этом пишет ЕБА.

Карантинные ограничения
Мы благодарим за постоянный и открытый диалог в течение года, ведь бизнес активно высказывал свои позиции относительно целесообразности введения карантинных ограничений, которые находили отражение в постановлениях правительства, по крайней мере частично.

Мораторий на проверки

Также положительно бизнес отметил решение правительства ввести мораторий на проверки на время карантина, а также отмену штрафов за несвоевременную подачу налоговой отчетности, чтобы хотя бы в некоторой степени снизить нагрузку на бизнес во время карантина.

Декларирование повышения цен

Мы благодарны, что правительство учло негативный опыт регулирования наценок на социально значимые товары и ввело декларирование повышения цен. Вместе с тем, с целью упрощения администрирования надеемся на принятие соответствующих изменений в ближайшее время.

Программные РРО

Спасибо за разработку API для использования смартфонов вместо РРО, а также надеемся на широкое внедрение программных РРО с целью установления равных условий работы для всего бизнеса.

Приватизация спиртзаводов

Приватизация заводов позволила бюджету получить дополнительные 1 млрд гривен, а бизнесу – надежду на вывод отрасли из тени.

Борьба с нелегальным рынком алкогольных напитков
Надеемся, что те достижения, которые сейчас имеет Государственная фискальная служба, будут приумножены и правила торговли алкогольными напитками в Интернете наконец-то будут утверждены.

Введение института АЭО (авторизованного экономического оператора на таможне)

Введение АЭО значительно оптимизирует процесс таможенного оформления грузов для прозрачного и легального бизнеса и ускорит осуществление экспортно-импортных операций.

Совершенствование сферы технического регулирования

Мы благодарим правительство за продолжение курса на упрощение нетарифных барьеров в торговле, в частности гармонизацию украинских технических регламентов с требованиями ЕС. Надеемся на успешное завершение оценочной миссии ЕС и заключение ACAA о так называемом промышленном безвизе.

Меморандум с производителями «зеленой» электроэнергии

Бизнес благодарен за достижение компромиссной позиции между государством и производителями «зеленой» электроэнергии ради сохранения инвестиционной привлекательности отрасли и ее дальнейшего развития.

Содействие участию Украины в Европейском зеленом курсе

Благодаря слаженной работе правительства, Украина стала одной из первых стран, которые официально поддержали ЕС в продвижении Европейского зеленого курса и начали переговоры о включении нашей страны в эту новую политику.

Обновление пищевого регулирования

Мы благодарим за четыре важных изменения в контексте пищевой сферы. В частности, речь идет об обновлении Государственных санитарных правил и норм относительно максимально допустимых уровней отдельных загрязнителей в пищевых продуктах; утверждении правил добавления витаминов и минералов к пищевым продуктам; утверждении требований к утверждениям о питательной ценности пищевых продуктов и утверждениям о пользе для здоровья пищевых продуктов; уточнении правил ввоза товаров и препаратов энтерального питания.

По материалам Finance.UA
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