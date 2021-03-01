Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВТ-ч.
Об этом он сказал на пресс-конференции относительно года работы правительства.
Читайте также: Как считают сумму компенсации за электроотопление
«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, тариф для населения останется 1,68 грн за кВТ-ч», — сказал он, отвечая на вопрос, какой будет цена на электроэнергию для населения после 1 апреля.
Напомним, правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/КВт.ч для населения на первые 100 кВт/ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности ЕвропыВчера, 16:13 - 627 11
До конца года планируют вакцинировать 80% украинцевВчера, 14:48 - 615 6
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 5481 5
Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налоговВчера, 15:36 - 646 4
Как правительство узаконит фрилансеровВчера, 21:01 - 1108 3
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 5481 5
Реновация жилья ударит по карманам жильцовВчера, 20:01 - 1381
Как правительство узаконит фрилансеровВчера, 21:01 - 1108 3
Государство заплатило «Антонову» аванс за три самолета Ан-178Вчера, 19:39 - 934
Рада уменьшила финансовую нагрузку на работодателей2 ч. назад - 789
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 501
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 964
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2075
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1805 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1650 5