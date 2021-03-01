Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВТ-ч.

Об этом он сказал на пресс-конференции относительно года работы правительства.

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«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, тариф для населения останется 1,68 грн за кВТ-ч», — сказал он, отвечая на вопрос, какой будет цена на электроэнергию для населения после 1 апреля.

Напомним, правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/КВт.ч для населения на первые 100 кВт/ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

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