0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 269 0

Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля

Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВТ-ч.

Об этом он сказал на пресс-конференции относительно года работы правительства.

Читайте также: Как считают сумму компенсации за электроотопление

«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, тариф для населения останется 1,68 грн за кВТ-ч», — сказал он, отвечая на вопрос, какой будет цена на электроэнергию для населения после 1 апреля.

Напомним, правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/КВт.ч для населения на первые 100 кВт/ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.