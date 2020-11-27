День финансов: решение по РРО и изменения с 1 декабря

Первый день зимы встретил украинцев новшествами и важными решениями Рады:

Про изменения с 1 декабря

Размер прожиточного минимума, алиментов, пособие по безработице. В соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. Напомним, от его размера зависят социальные и трудовые выплаты минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице. Выросла, к примеру, даже сумма единовременных пособий для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

В банки – без бумажных паспортов. Украинцы с 1 декабря могут проводить кассовые операции в банках с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в государственном приложении “Дія”. Финучреждения обязаны принимать цифровой внутренний или заграничный паспорт в приложении “Дія” для идентификации и верификации клиента.

Расширены возможности банков для кредитования. Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников – органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.

Увеличился тариф на передачу электроэнергии. С 1 декабря, согласно решению НКРЭКУ , повысился тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго. Отныне он повышается до 312,76 грн за МВт-час. Все из-за роста стоимости расходов системного оператора в рамках механизма ПСО и наличия финансового дефицита.

Цена газа для бытовых клиентов на декабрь. “Нафтогаз Украины” установил цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Мобильное приложение МВД “Штрафы ПДД ”. Сегодня стало доступно мобильное приложение, которое создает для водителей еще одну возможность отслеживать постановления и изменения в штрафах за нарушение ПДД .

Решения в Верховной Раде

Нардепы отстрочили закон об использовании РРО . Принят закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Вопрос 8 тыс. Как считает Галина Третьякова, физические лица-предприниматели, которые не оплатили в госказну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на “коронавирусное” пособие от государства.

Новый отпуск – декрет для мужчин. В первом чтении поддержали законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск. Отпуск при рождении ребенка – одноразовый оплачиваемый продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных. Подробнее по ссылке..

P.s. За окном непростые времена, но, чтобы вы воспринимали любые новости легко и с юмором, предлагаем новый формат на Youtube-канале Finance.ua: “Ти диви NEWS” – новини, на які ми заслуговуємо. 🙃 В первом выпуске поговорили про обещания Президента для бизнеса, мошеннических схемах, возможном повышении цен на электроэнергию и результатах Черной пятницы.