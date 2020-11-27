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День финансов: решение по РРО и изменения с 1 декабря

День финансов: решение по РРО и изменения с 1 декабря

Первый день зимы встретил украинцев новшествами и важными решениями Рады:

Про изменения с 1 декабря

  • Размер прожиточного минимума, алиментов, пособие по безработице. В соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. Напомним, от его размера зависят социальные и трудовые выплаты минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице. Выросла, к примеру, даже сумма единовременных пособий для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
  • В банки – без бумажных паспортов. Украинцы с 1 декабря могут проводить кассовые операции в банках с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в государственном приложении “Дія”. Финучреждения обязаны принимать цифровой внутренний или заграничный паспорт в приложении “Дія” для идентификации и верификации клиента.
  • Расширены возможности банков для кредитования. Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников – органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.
  • Увеличился тариф на передачу электроэнергии. С 1 декабря, согласно решению НКРЭКУ, повысился тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго. Отныне он повышается до 312,76 грн за МВт-час. Все из-за роста стоимости расходов системного оператора в рамках механизма ПСО и наличия финансового дефицита.
  • Цена газа для бытовых клиентов на декабрь. “Нафтогаз Украины” установил цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
  • Мобильное приложение МВД “Штрафы ПДД”. Сегодня стало доступно мобильное приложение, которое создает для водителей еще одну возможность отслеживать постановления и изменения в штрафах за нарушение ПДД.

Решения в Верховной Раде

  • Нардепы отстрочили закон об использовании РРО. Принят закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
  • Вопрос 8 тыс. Как считает Галина Третьякова, физические лица-предприниматели, которые не оплатили в госказну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на “коронавирусное” пособие от государства.
  • Новый отпуск – декрет для мужчин. В первом чтении поддержали законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск. Отпуск при рождении ребенка – одноразовый оплачиваемый продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных. Подробнее по ссылке..

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По материалам Finance.UA
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