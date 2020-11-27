День финансов: решение по РРО и изменения с 1 декабря

Первый день зимы встретил украинцев новшествами и важными решениями Рады:
Про изменения с 1 декабря
Решения в Верховной Раде
P.s. За окном непростые времена, но, чтобы вы воспринимали любые новости легко и с юмором, предлагаем новый формат на Youtube-канале Finance.ua: “Ти диви NEWS” – новини, на які ми заслуговуємо. 🙃 В первом выпуске поговорили про обещания Президента для бизнеса, мошеннических схемах, возможном повышении цен на электроэнергию и результатах Черной пятницы.
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