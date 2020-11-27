ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПами

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
За принятие закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций” (№ 4439-д) проголосовали 319 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Что приняли:
“Более 3 недель мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием ВР в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь – большинство их бизнесов не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию”, – прокомментировал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлянВчера, 16:45 - 459 12
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - Третьякова3 ч. назад - 909 5
Советник президента назвал условия, при которых Украина получит транш от МВФ5 ч. назад - 919 5
Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobankВчера, 14:16 - 6826 3
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИВчера, 17:30 - 4380 3
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт4 ч. назад - 12595
Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobankВчера, 14:16 - 6826 3
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИВчера, 17:30 - 4380 3
Украинцы получают уведомления о налогах на имена ФЛП, которых не открывалиВчера, 16:16 - 3957
Повышение тарифов на электроэнергию для населения давно назрело - аналитик Dragon CapitalВчера, 20:41 - 1447 2
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляВчера, 12:55 - 558 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2531 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 636
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1464 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1169 11