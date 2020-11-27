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ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПами

ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПами

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

За принятие закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций” (№ 4439-д) проголосовали 319 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Что приняли:

  • отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, кто ведет деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;
  • отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО);
  • продлить в год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций;
  • ввести понятие “дистанционные услуги” и предусмотреть неприменение РРО (ПРРО) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые производятся исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

“Более 3 недель мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием ВР в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь – большинство их бизнесов не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию”, – прокомментировал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Справка Finance.ua:

  • 1 января 2021 года должен был начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. В частности, РРО или ПРОО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп “рисковых” сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, б/у товарами в магазинах, автозапчастями и о предоставлении услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.
По материалам Finance.UA
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