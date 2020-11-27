ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПами

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

За принятие закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций” (№ 4439-д) проголосовали 319 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Что приняли:

отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО ( ПРРО ) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, кто ведет деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;

отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО , и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО ( ПРРО );

продлить в год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций;

ввести понятие “дистанционные услуги” и предусмотреть неприменение РРО ( ПРРО ) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые производятся исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

“Более 3 недель мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием ВР в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь – большинство их бизнесов не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию”, – прокомментировал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Справка Finance.ua: