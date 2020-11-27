ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - Третьякова

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции “Слуга народа” Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели, которые не оплатили в госказну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на “коронавирусное” пособие от государства.

Об этом Третьякова заявила во время заседания комитета.

“Должно быть железное правило: ты уплатил налоги – государство тебе помогает. Даже если это Германия, которая помогает, она помогает тем, кто уплатил… самозанятые лица уплатили там, например, 9 тысяч евро налогов в год – получили 5 или 6. То есть даже не 100% уплачен размер налогов, они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч гривен. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги”, – заявила она.

Напомним, украинские власти наработали три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Их в ближайшее время обсудят в парламенте.

Компенсацию от государства получат работники предприятий, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна; предприниматели, которые вынуждены будут сократить свое время; предприятия, которые также, возможно, остановятся, если будет введен локдаун.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим от карантина.

Пособие получат работники или ФЛП , если их работодатель имеет одну с 6-ти категорий КВЭД .

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫