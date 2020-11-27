В Украине с сегодняшнего дня выросли страховые выплаты

С 01 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2 197 гривен до 2 270 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Соответственно выросла сумма связанных с ним единовременных пособий, которые финансируются Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

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Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 01 декабря этого года, размер пособия составит:

пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потере трудоспособности) – 38 590 грн;

семье в случае смерти пострадавшего (100 размеров прожиточного минимума) – 227 000 грн;

иждивенцу в случае смерти пострадавшего (20 размеров прожиточного минимума) – 45 400 грн.

Ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.

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