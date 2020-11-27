НБУ расширил возможности банков для кредитования

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников – органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что изменилось:

банки могут определять класс заемщика муниципалитета – эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга. В случае отсутствия такого рейтинга по гривневым ценным бумагам банки имеют право определять класс заемщика на основании кредитного рейтинга Украины по международной шкале, сниженного на один уровень.

В то же время нижний предел диапазона компонента расчета кредитного риска, отражающего уровень потерь вследствие дефолта заемщика (LGD), для государственных и муниципальных ценных бумаг был снижен до 0,6;

также регулятор повысил значение коэффициентов, с которыми муниципальные облигации принимаются как залог при расчете кредитного риска. Такие изменения будут способствовать более активной кредитной поддержке банками органов местной власти, развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом и являются продолжением шагов Национального банка, которые он осуществляет для возобновления кредитования и поддержки экономики.

Кроме того, до 1 января 2022 года банкам продлено разрешение не применять во время определения приемлемости обеспечения требование о наличии договора страхования предмета залога.

Постановление вступает в силу со 2 декабря 2020 года.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.