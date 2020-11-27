НБУ расширил возможности банков для кредитования

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников – органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что изменилось:
В то же время нижний предел диапазона компонента расчета кредитного риска, отражающего уровень потерь вследствие дефолта заемщика (LGD), для государственных и муниципальных ценных бумаг был снижен до 0,6;
Кроме того, до 1 января 2022 года банкам продлено разрешение не применять во время определения приемлемости обеспечения требование о наличии договора страхования предмета залога.
Постановление вступает в силу со 2 декабря 2020 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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