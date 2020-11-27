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С 1 декабря тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго увеличился на треть

С 1 декабря тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго увеличился на треть

С 1 декабря, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысился тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго.

Такое решение НКРЭКУ приняла на заседании 4 ноября.

До 1 декабря тариф компании составил 240,23 грн за МВт-час., отныне он повышается до 312,76 грн за МВт-час. из-за роста стоимости расходов системного оператора в рамках механизма ПСО и наличия финансового дефицита. Однако новый тариф на передачу не позволит полностью покрыть финансовый дефицит Укрэнерго, а потому часть этого дефицита будет учтена в тарифе на передачу в следующем году.

Напомним, убыток “Укрэнерго” за 3 квартала этого года достиг около 28 млрд грн; большая его часть возникла из-за выполнения компанией спецобязательств на рынке электроэнергии. 11 июля 2020 года НКРЭКУ уже увеличивала тариф на передачу в 1,5 раза, до 240,23 грн за МВт-час.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко на своей первой пресс-конференции заявил, что из-за роста тарифа на передачу будет пересматриваться и тариф для населения, поскольку он не покрывает даже стоимости доставки электроэнергии до домохозяйств.

По материалам УКРИНФОРМ
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