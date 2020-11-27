С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт

Украинцы с 1 декабря могут проводить кассовые операции в банках с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в государственном приложении “Дія”. Финучреждения обязаны принимать цифровой внутренний или заграничный паспорт в приложении “Дія” для идентификации и верификации клиента.

Вступило в силу решение Национального банка Украины.

Также Нацбанк осовременил нормы, связанные с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний:

упрощена процедура принятия банками на исследование сомнительных банкнот и монет (и для гривны, и для иностранной валюты). В справке вместо паспортных данных клиент теперь должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты);

на инкассаторские компании распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Теперь они должны передавать сомнительные банкноты в НБУ , а окрашенные специальным раствором купюры – в правоохранительные органы.

Справка Finance.ua:

С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения Дія 2.0 уже установили 1 млн украинцев.

Благодаря государственным услугам онлайн, которые сейчас внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут экономить 1,3 миллиарда гривен.