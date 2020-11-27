Новый отпуск, декрет для мужчин: принят законопроект

В Верховной Раде Украины приняли законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.
Законопроект № 3695 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком” 1 декабря 301 голосом приняла Верховная Рада в первом чтении. Документ разработали 88 народных депутатов.
Виды отпуска:
Кто может оформить. Отпуск сможет оформить один из членов семьи: мать ребенка; муж матери ребенка; отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью; бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один отец.
Право на законный больничный для женщины после родов такое нововведение не отменяет.
Примеры в других странах. Право на отцовский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС. Продолжительность колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении.
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