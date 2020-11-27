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Новый отпуск, декрет для мужчин: принят законопроект

Новый отпуск, декрет для мужчин: принят законопроект

В Верховной Раде Украины приняли законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.

Законопроект № 3695 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком” 1 декабря 301 голосом приняла Верховная Рада в первом чтении. Документ разработали 88 народных депутатов.

Виды отпуска:

  • при рождении ребенка – одноразовый оплачиваемый продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных;
  • по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству;
  • если ребенок требует домашнего ухода, матери или отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы; продолжительность такого отпуска определяется в медицинском заключении.

Кто может оформить. Отпуск сможет оформить один из членов семьи: мать ребенка; муж матери ребенка; отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью; бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один отец.

Право на законный больничный для женщины после родов такое нововведение не отменяет.

Примеры в других странах. Право на отцовский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС. Продолжительность колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении.

Справка Finance.ua:

  • Оформить пособие при рождении ребенка онлайн. Необходимо для заявления: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карту).

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По материалам Finance.UA
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