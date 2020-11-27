Мобильное приложение МВД "Штрафы ПДД" отныне доступно и для IOS

МВД создало для водителей еще одну возможность отслеживать постановления и изменения в штрафах за ПДД.

Об этом сообщает МВД.

Что это даст. Приложение «Штрафы ПДД» позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

Не надо ждать, пока оно поступит в ваш почтовый ящик, а можно сразу оплатить его онлайн.

Можно получить скидку 50% при оплате в течение 10 дней с момента получения уведомления о штрафе.

Приложение “Штрафы ПДД” станет помощником для водителей, не являющихся владельцами транспортного средства. После фиксирования нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Скачать приложение для IOS можно по ссылке. Кстати, оно будет работать и на Apple Watch.

Напомним, приложение «Штрафы ПДД» также доступно для Android. Кроме того, разработан телеграмм-бот. С помощью бота также возможно оформить подписку на транспортное средство и оплатить штраф с использованием банковской карты.