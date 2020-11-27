"Нафтогаз" установил цену газа для бытовых клиентов на декабрь

“Нафтогаз Украины” установил цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с ноябрем цена газа не изменилась.
Об этом сообщается на сайте компании.
Тариф “годовой” в декабре сохранен на уровне 6,45 грн/куб. м.
Напомним, “Нафтогаз” резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. В частности, ГК “Нафтогаз Украины” подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, “Нафтогаз” повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.
В октябре цена газа не менялась.
В ноябре “Нафтогаз” повысил цену на газ для своих клиентов на 35% до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф “годовой” с ноября повышен на 23,1% – с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.
При этом в пресс-службе “Нафтогаза” отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК “Нафтогаз Украины” либо у любого другого поставщика. Доля компании в поставках газа населению составляла 2,5%.
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