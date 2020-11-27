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День финансов: предложение Зеленского по РРО, 8-10 капиталов за monobank, ответ Кличко по «Аркаде»

День финансов: предложение Зеленского по РРО, 8-10 капиталов за monobank, ответ Кличко по «Аркаде»

В последний день осени, 30 ноября, поговорим о государственной поддержке для бизнеса, механизме реновации жилья, испытаниях Moderna:

Поддержка бизнеса в условиях карантина. Украинская власть наработала три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Компенсацию от государства получат работники предприятий, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна; предприниматели, которые вынуждены будут сократить свое время; предприятия, которые также, возможно, остановятся, если будет введен локдаун.

Локдаун с 24 декабря? Как пишут некоторые СМИ, в Кабинете министров якобы согласовали дату введения локдауна. Ограничения начнут действовать 24 декабря и продлятся до 15 января.

Зеленский предлагает отсрочить введение РРО. Президент рекомендует Верховной Раде отсрочить введение обязательного использования программных РРО для ФЛП второй-четвертой групп до 1 января 2022 года вместо 1 апреля 2021 года. Также он предлагает ввести понятие «дистанционные услуги» и предусмотреть неприменение РРО во время оказания дистанционных услуг.

Пока же… ПриватБанк начал внедрение программных РРО для бизнеса. В ближайшее время банк планирует расширение линейки моделей POS-терминалов, которые будут работать с ПРРО.

Кличко дал ответ инвесторам «Аркады». Сегодня под офисом Президента в очередной раз митинговали инвесторы банка «Аркада» с требованием достроить их квартиры. Как впоследствии заявил мер Киева Виталий Кличко, в течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов банка «Аркада».

Также в Украине разработают механизмы реновации жилья. Большая часть жилого фонда в Украине устарела и нуждается в масштабной реконструкции. В Минрегионе разработали законопроект, который решает все правовые коллизии в вопросе реновации жилья.

В законопроекте предполагается, что реконструкции подлежат многоквартирные дома, объекты инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, расположенные в пределах квартала устаревшего жилого фонда.

Если monobank решат продать… Соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал, что monobank как банк и технологическая компания может стоить около 8-10 его капиталов, если собственники решат продать проект. В то же время на вопрос о том, будет ли проект продаваться, Гороховский ответил: «Не факт». Поскольку не знает, куда после кэш-аута вложить деньги от продажи, «чтобы они потом приносили столько, сколько приносят средства, вложенные в monobank».

Исследования от Moderna. Завершим хорошими новостями. Эффективность вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией Moderna, при первичном анализе составила 94,1%. При этом эффективность препарата при тяжелых случаях заболевания составила 100%.

По материалам Finance.UA
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