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Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИ

Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИ

В Кабинете министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения начнут действовать 24 декабря и продлятся до 15 января.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в “Слуге народа”.

Напомним, сегодня, 30 ноября руководство государства собиралось на совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.

Владимир Зеленский заявил о необходимости определения реалистичных прогнозов, чтобы понять, выдержит ли нагрузки медицинская система и экономика страны. Граждан пообещали проинформировать как можно скорее, чтобы была возможность подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве поддержат бизнес, а Кабмин, по инициативе президента, уже разработал программы помощи ФЛПам, сохранения рабочих мест и компенсации на уплату единого социального взноса.

Справка Finance.ua:

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По материалам ТСН
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