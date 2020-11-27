Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИ

В Кабинете министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения начнут действовать 24 декабря и продлятся до 15 января.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в “Слуге народа”.
Напомним, сегодня, 30 ноября руководство государства собиралось на совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.
Владимир Зеленский заявил о необходимости определения реалистичных прогнозов, чтобы понять, выдержит ли нагрузки медицинская система и экономика страны. Граждан пообещали проинформировать как можно скорее, чтобы была возможность подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве поддержат бизнес, а Кабмин, по инициативе президента, уже разработал программы помощи ФЛПам, сохранения рабочих мест и компенсации на уплату единого социального взноса.
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