Президент предлагает отложить на год обязательное применение кассовых аппаратов

Президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям по жалобам о расчетных операциях.

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Об этом говорится в проекте Закона № 4439 от 27.11.2020 “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций.”

Что предлагается:

отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО ( ПРРО ) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;

отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО , и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО ( ПРРО );

продлить на год (до 1 января 2022 года) применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций;

ввести понятие “дистанционные услуги” и предусмотреть неприменение РРО ( ПРРО ) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Напомним, с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным лишь для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видах деятельности, а именно: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет лишь с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога І-ой группы обязанность применять РРО вообще не будет распространяться.

Справка Finance.ua:

Ранее Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Гетманцев привел примеры 14 утверждений о регистраторах расчетных операций ( PPO ), которые, по его словам, не отвечают действительности.

Минифин сообщал, что за четыре месяца работы программных РРО количество фискализированных за сутки чеков выросло до 1 млн, и с каждым днем этот показатель увеличивается.

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