Президент предлагает отложить на год обязательное применение кассовых аппаратов

Президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям по жалобам о расчетных операциях.
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Об этом говорится в проекте Закона № 4439 от 27.11.2020 “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций.”
Что предлагается:
Напомним, с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным лишь для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видах деятельности, а именно: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.
Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет лишь с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога І-ой группы обязанность применять РРО вообще не будет распространяться.
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