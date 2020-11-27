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ПриватБанк запустил программные РРО на платежных POS-терминалах

ПриватБанк запустил программные РРО на платежных POS-терминалах

ПриватБанк вместе с SM POS и UKey начал внедрение программных РРО для бизнеса. Приложения с поддержкой фискализации операций теперь могут работать на платежных Android POS-терминалах Verifone x990, которые внедряются в сеть эквайринга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Предприниматели смогут получить в ПриватБанке комплексное решение в одном устройстве, которое сочетает современный мобильный POS-терминал с платежными функциями, кассовый аппарат по требованию законодательства и систему учета товаров для облегчения ведения торговли.

В ближайшее время банк планирует расширение линейки моделей POS-терминалов, которые будут работать с ПРРО, а также расширение перечня приложений с фискализации других разработчиков.

Напоминаем, что согласно Законам Украины № 128-IX и № 129-IX – использование РРО обязательно для всех плательщиков единого налога II – ІІІ групп, независимо от суммы доходов. Субъекты хозяйствования в качестве РРО также смогут использовать любой гаджет, на котором установлен Программный РРО (ПРРО) и который позволяет фискализировать расчетные операции на сервере ГНС. Программный РРО разрешено применять уже с 1 августа 2020 года.

По материалам Finance.UA
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