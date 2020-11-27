В Украине разработают механизмы реновации жилья

Большая часть жилого фонда в Украине устарела и нуждается в масштабной реконструкции. Так как действующее законодательство не имеет четкого механизма, который дает понимание, как провести обновление устаревших городских кварталов, в Минрегионе разработали законопроект, который решает все правовые коллизии в вопросе реновации жилья.
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Об этом рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций, пишет 100realty.ua.
«В проекте закона определяется алгоритм принятия решения о реконструкции устаревшего жилого фонда, расширяется перечень источников финансирования проектов реконструкции (среди прочего, фонды финансирования реконструкции, образованные органами местного самоуправления)», – написал Таций. По словам чиновника, в законопроекте предполагается, что реконструкции подлежат многоквартирные дома, объекты инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, расположенные в пределах квартала устаревшего жилого фонда.
Мерами комплексной реконструкции кварталов определяется:
Способ реализации этих мероприятий будет избираться на основании программ реконструкции, которые будут разрабатываться с учетом результатов технического обследования зданий и сооружений, их энергетического аудита и технико-экономических расчетов.
Напомним, всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр. Депутаты разрабатывают изменения в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности”. Изменения предполагают введение адресного реестра в составе Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
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