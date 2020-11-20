Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это даст

Депутаты разрабатывают изменения в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности”. Изменения предполагают введение адресного реестра в составе Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом в Facebook сообщила нардеп, замглавы комитета по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

“У нас нет точности адресных данных, сверхважных не только для врачей, пожарных, облэнерго и других, но и для планирования пространства населенных пунктов в целом”, – отметила нардеп.

Запланированный реестр поможет решить такие вопросы:

унифицирует данные, что упростит работу с документами;

поможет предотвращать махинации с недвижимостью – исчезнет возможность регистрировать один объект по разным адресам;

поможет коммунальным и другим службам;

обеспечит точное пространственное планирование, чем упростит пользование геопорталами.

Адресный реестр поможет создать единый публичный источник актуальной информации. Каждый земельный участок, дом, квартира (и право собственности) будут иметь уникальный идентификатор.

К тому же этот реестр станет основой системы Нацреестра и кадастров недвижимости, который сейчас разрабатывают в Минцифры.

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