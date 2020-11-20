Власти разработают упрощенную систему ввода в эксплуатацию недостроев - МВД

Министерство внутренних дел совместно с Киевской городской государственной администрацией планирует разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
“Наш план таков: вместе с КГГА, с новым руководителем Государственного архитектурно-строительного контроля разработать упрощенную систему введения в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками, где невозможно в существующем порядке довести дело до конца, но там уже живут люди”, – сказал Геращенко.
Отмечается, что заместитель министра заявил об этом во время визита на объекты компании “Укогруп” Анатолия Войцеховского – ЖК “Флагман”, “Стародарницкий”, “Нова Хвиля”, “Сімейний Затишок”, “Мегасити” и “Демеевский квартал”.
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