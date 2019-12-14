Кличко рассказал, когда в Киеве начнут ремонтировать хрущевки

Места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. После этого предстоит взяться за реконструкцию вторичного жилого фонда.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает телеканал «Украина 24».

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“Я убежден, что в ближайшие 2-3 года в городе не будет места для строительства новых домов. Нам нужно будет каким-то образом приводить в порядок те территории и жилье, которые устарели. Но чтобы к этому прийти, нам нужен законопроект, который сможет ответить на много вопросов и защитить жителей этих территорий”, — сказал он.

По словам мэра, на данный момент в реконструкции или частичном сносе в столице нуждается 80% такого жилья. В связи с этим предстоит принять законопроект, определяющий условия для выселения и коэффициент увеличения площади жилья при переезде.