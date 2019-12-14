Минрегион предлагает закон, который поможет с проблемными "долгостроями"

Министерство развития общин и территорий разрабатывает законопроект “Об особенности урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства”, который возложит на местные общины технический контроль и финансирование достройки проблемных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Минрегион предлагает создать областным советам комиссии по техническому обследованию, которые будут контролировать проблемные застройки.

Также закон планирует решить вопрос создания или определения коммунальных предприятий, которые будут выполнять функции завершения строительства проблемных объектов.

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Проектом закона предусмотрено, что финансирование работ по техническому обследованию объектов жилищного строительства осуществляется за счет средств областных бюджетов.

Финансирование завершения строительства проблемных объектов жилищного строительства за счет средств местных бюджетов будет ежегодно предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта.

Как отметила министр развития общин и территорий Алена Бабак, этот законопроект — “базовый макет и создавался исключительно для того, чтобы определиться с первоочередными шагами в решении вопросов “долгостроев”.