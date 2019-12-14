Минрегион предлагает закон, который поможет с проблемными "долгостроями"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство развития общин и территорий разрабатывает законопроект “Об особенности урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства”, который возложит на местные общины технический контроль и финансирование достройки проблемных объектов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, Минрегион предлагает создать областным советам комиссии по техническому обследованию, которые будут контролировать проблемные застройки.
Также закон планирует решить вопрос создания или определения коммунальных предприятий, которые будут выполнять функции завершения строительства проблемных объектов.
Читайте также: Стало известно, за чьи средства Киевгорстрой достроит дома Укрбуда
Проектом закона предусмотрено, что финансирование работ по техническому обследованию объектов жилищного строительства осуществляется за счет средств областных бюджетов.
Финансирование завершения строительства проблемных объектов жилищного строительства за счет средств местных бюджетов будет ежегодно предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта.
Как отметила министр развития общин и территорий Алена Бабак, этот законопроект — “базовый макет и создавался исключительно для того, чтобы определиться с первоочередными шагами в решении вопросов “долгостроев”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Генерацию АЭС принудительно снизили из-за низкого спроса и выработки "зеленых" станцийВчера, 14:17 - 1714 32
Топ-4 проблемы иностранцев в Украине - ДубилетВчера, 11:03 - 2213 10
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджетВчера, 09:26 - 2964 9
За год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен - МиловановВчера, 11:31 - 827 5
Стали известны подробности газового протоколаВчера, 13:45 - 1604 5
Гончарук: Нам достался очень сложный бюджетВчера, 09:26 - 2964 9
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривны к долларуВчера, 12:01 - 2932 1
НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валютыВчера, 11:42 - 2623 3
Как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексуВчера, 14:03 - 2574
Кабмин передумал строить аэропорт в Днепропетровской областиВчера, 09:45 - 2454 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1659 2
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1392
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1408
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4170 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3842 2