Как проверить юридическую чистоту имущества: видеоинструкция

Эксперты Офиса противодействия рейдерству подготовили советы, как защитить право собственности при покупке квартиры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса.

Выясните, кому принадлежит жилье, есть ли в отношении него какие-либо обременения, получив информационную справку из Государственного реестра вещных прав.

Справка позволит выяснить:

кому действительно принадлежит объект;

есть ли другие совладельцы;

когда недвижимость была приобретена в собственность и какие основания ее приобретения;

зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, право хозяйственного ведения, право оперативного управления);

есть ли в отношении недвижимого имущества какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).

Проверьте, не был ли объект недвижимого имущества предметом судебных споров: поиск по Ф.И.О. владельца производите на веб-портале «Судебная власть Украины».

Воспользуйтесь информацией из Единого реестра должников, чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей.

Обратитесь к ближайшему государственному регистратору, чтобы проанализировать «цепочку» переходов права собственности на имущество.

Чтобы получить соответствующую информацию, регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор.

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Если по результатам этого мониторинга будет установлено, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, – это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом.

Справка Finance.ua:

В Украине запустят государственный реестр вкладов граждан в первичную недвижимость.