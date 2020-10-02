Как проверить юридическую чистоту имущества: видеоинструкция

Эксперты Офиса противодействия рейдерству подготовили советы, как защитить право собственности при покупке квартиры.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса.
Выясните, кому принадлежит жилье, есть ли в отношении него какие-либо обременения, получив информационную справку из Государственного реестра вещных прав.
Справка позволит выяснить:
Проверьте, не был ли объект недвижимого имущества предметом судебных споров: поиск по Ф.И.О. владельца производите на веб-портале «Судебная власть Украины».
Воспользуйтесь информацией из Единого реестра должников, чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей.
Обратитесь к ближайшему государственному регистратору, чтобы проанализировать «цепочку» переходов права собственности на имущество.
Чтобы получить соответствующую информацию, регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор.
Если по результатам этого мониторинга будет установлено, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, – это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом.
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