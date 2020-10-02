0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Как проверить юридическую чистоту имущества: видеоинструкция

Как проверить юридическую чистоту имущества: видеоинструкция

Эксперты Офиса противодействия рейдерству подготовили советы, как защитить право собственности при покупке квартиры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса.

Выясните, кому принадлежит жилье, есть ли в отношении него какие-либо обременения, получив информационную справку из Государственного реестра вещных прав.

Справка позволит выяснить:

  • кому действительно принадлежит объект;
  • есть ли другие совладельцы;
  • когда недвижимость была приобретена в собственность и какие основания ее приобретения;
  • зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, право хозяйственного ведения, право оперативного управления);
  • есть ли в отношении недвижимого имущества какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).

Проверьте, не был ли объект недвижимого имущества предметом судебных споров: поиск по Ф.И.О. владельца производите на веб-портале «Судебная власть Украины».

Воспользуйтесь информацией из Единого реестра должников, чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей.

Обратитесь к ближайшему государственному регистратору, чтобы проанализировать «цепочку» переходов права собственности на имущество.

Чтобы получить соответствующую информацию, регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор.

Если по результатам этого мониторинга будет установлено, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, – это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом.

Справка Finance.ua:

  • В Украине запустят государственный реестр вкладов граждан в первичную недвижимость.
  • В октябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась, после постепенного повышения, которое началось еще с середины лета.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.