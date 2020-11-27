На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"

Под офисом Президента в очередной раз митингуют инвесторы банка “Аркада” с требованием достроить их квартиры.
На акцию собрались несколько десятков человек.
Они держат флаги, а также плакаты с надписями: “Инвесторы банка Аркада”. Участники митинга обещают, что будут перекрывать улицу Крещатик. Инвесторы банка “Аркада” имеют целью побудить высшее руководство государства принять все необходимые и действенные меры для возобновления и завершения строительства всех домов ЖК без доплат. Также они просят власти рассказать, какие будут действия по поводу того, чтобы приблизить сдачу недостроенных комплексов.
Фото: Facebook/@ArkadaNedobudovi
Напомним, бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка “Аркада” началась 29 мая 2020 года. Тогда многотысячным маршем митингующие пришли под офис “Аркады”, КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, замороженное уже более 2 лет.
Фото: Facebook/@ArkadaNedobudovi
В июне инвесторы “Аркады” обустроили палаточный городок под зданием КГГА, который действует до сих пор.
25 августа правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА прошли митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.
Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах.
По распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко, ЧАО “ХК “Киевгорстрой” должен был провести аудит трех комплексов “Аркады”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знакВчера, 09:50 - 1938 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2181 3
На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"Около часа назад - 224 2
Как сэкономить на отопленииВчера, 14:02 - 3017 2
Цены заметно выросли: сколько стоит аренда жилья в Киеве, Одессе и Львове (инфографика)30.10.2020, 17:02 - 1413 1
Звонят из "банков" и просят деньги от имени друзей: как спастись от мошенниковВчера, 12:00 - 9462
Кому повысят пенсии в 2021 году: как докупить стажВчера, 16:00 - 8412 1
Гендиректор PayPal рассказал, что произойдет с Bitcoin в будущемВчера, 13:00 - 6625 1
Как сэкономить на отопленииВчера, 14:02 - 3017 2
Гетманцев назвал главные мифы о кассовых аппаратах для ФЛПВчера, 15:00 - 2496 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2176 3
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 545
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1371 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1076 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1219