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На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"

На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"

Под офисом Президента в очередной раз митингуют инвесторы банка “Аркада” с требованием достроить их квартиры.

На акцию собрались несколько десятков человек.

Они держат флаги, а также плакаты с надписями: “Инвесторы банка Аркада”. Участники митинга обещают, что будут перекрывать улицу Крещатик. Инвесторы банка “Аркада” имеют целью побудить высшее руководство государства принять все необходимые и действенные меры для возобновления и завершения строительства всех домов ЖК без доплат. Также они просят власти рассказать, какие будут действия по поводу того, чтобы приблизить сдачу недостроенных комплексов.


Фото: Facebook/@ArkadaNedobudovi

Напомним, бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка “Аркада” началась 29 мая 2020 года. Тогда многотысячным маршем митингующие пришли под офис “Аркады”, КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, замороженное уже более 2 лет.


Фото: Facebook/@ArkadaNedobudovi

В июне инвесторы “Аркады” обустроили палаточный городок под зданием КГГА, который действует до сих пор.

25 августа правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА прошли митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.

Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах.

По распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко, ЧАО “ХК “Киевгорстрой” должен был провести аудит трех комплексов “Аркады”.

По материалам УКРИНФОРМ
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