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Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobank

Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobank

monobank как банк и технологическая компания может стоить около 8−10 его капиталов, если собственники решат продать проект.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил соучредитель monobank Олег Гороховский.

«Я считаю, что мы можем стоить и 8, и 10 капиталов, если будем делать все правильно и будем расти такими темпами, как росли», — заявил Гороховский.

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Соучредитель monobank отметил, что, если сегодня банк продается за 1 капитал и с ним можно попрощаться, ничего не потеряв, «это уже неплохо», однако monobank позиционирует себя как розничная технологическая компания, а потому может стоить в разы дороже.

«Есть ожидания того, сколько monobank может стоить. Это не значит, что мы продадимся за 8 капиталов, если нам предложат. Нет. Это объективная картина, если товар — не банк, а технологическая компания, которая может технологически брать клиентов, зарабатывать на них, делать выдающийся клиентский опыт с таким NPS», — заявил Гороховский.

На вопрос о том, будет ли проект продаваться, его соучредитель ответил «Не факт», отметив, что не знает, куда после кэш-аута вложить деньги от продажи, «чтобы они потом приносили столько мне, сколько приносят средства, вложенные в monobank».

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По материалам НВ
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