Кличко анонсировал алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов Аркады

В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов банка «Аркада».
Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.
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«Как мы обещали – сделан аудит строительства всех трех жилых комплексов (“Аркады”. – Ред.). Сейчас результаты аудита на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанка. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов. Мы не оставим людей один на один с ситуацией, в которую они попали”, – сказал Кличко.
Напомним, под Офисом Президента в очередной раз митингуют инвесторы банка “Аркада” с требованием достроить их квартиры. На акцию собрались несколько десятков человек.
Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка “Аркада” началась 29 мая 2020 года. Тогда многотысячным маршем митингующие пришли под офис “Аркады”, КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, которое заморожено уже более 2 лет.
В июне инвесторы “Аркады” обустроили палаточный городок под зданием КГГА, который действует до сих пор.
25 августа правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.
Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан; речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домов.
По распоряжению Виталия Кличко, ЧАО «ХК «Киевгорстрой» должен был провести аудит трех комплексов «Аркады».
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