Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях

Эффективность вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией Moderna, при первичном анализе составила 94,1%. При этом эффективность препарата при тяжелых случаях заболевания составила 100%.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В испытаниях вакцины американской компании Moderna участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек – это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективность препарата составляла 94,1%.
Кроме того, среди участников исследования тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.
Среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер один человек.
Кроме того, фармацевтическая компания в понедельник, 30 ноября, подаст заявку на использование своей вакцины в Соединенных Штатах. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
Отметим, что ранее запрос на регистрацию вакцины в США направила фармацевтическая компания Pfizer.
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