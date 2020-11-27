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Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях

Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях

Эффективность вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией Moderna, при первичном анализе составила 94,1%. При этом эффективность препарата при тяжелых случаях заболевания составила 100%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В испытаниях вакцины американской компании Moderna участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек – это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективность препарата составляла 94,1%.

Кроме того, среди участников исследования тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.

Среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер один человек.

Кроме того, фармацевтическая компания в понедельник, 30 ноября, подаст заявку на использование своей вакцины в Соединенных Штатах. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Отметим, что ранее запрос на регистрацию вакцины в США направила фармацевтическая компания Pfizer.

Справка Finance.ua:

  • Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит 25-37 долларов.
  • Производитель лекарств Pfizer заявил, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.

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По материалам РБК-Украина
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