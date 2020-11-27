У Зеленского назвали три крупнейших блока поддержки бизнеса в условиях карантина

Украинская власть наработала три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Их вскоре обсудят в парламенте.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

По ее словам, налоги для бизнеса не будут подняты.

“Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий”, – сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что касается поддержки бизнеса, будут введены три крупнейших блока, которые будут “обсуждать в парламенте с лидерами фракций и премьер-министром”.

“Первое – это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе – непосредственно предпринимателям, которые будут работать или вынуждены будут сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье – собственно предприятия, которые также, возможно, остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме уплаченных налогов на заработную плату за месяц”, – пояснила Ковалив.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали от карантина.

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале и в приложении Дія.

Аналитики предложили собственный комплекс мер для компенсации “карантина выходного дня” бизнесу.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫