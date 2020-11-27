У Зеленского назвали три крупнейших блока поддержки бизнеса в условиях карантина

Украинская власть наработала три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Их вскоре обсудят в парламенте.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.
По ее словам, налоги для бизнеса не будут подняты.
“Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий”, – сказала Ковалив.
Она подчеркнула, что касается поддержки бизнеса, будут введены три крупнейших блока, которые будут “обсуждать в парламенте с лидерами фракций и премьер-министром”.
“Первое – это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе – непосредственно предпринимателям, которые будут работать или вынуждены будут сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье – собственно предприятия, которые также, возможно, остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме уплаченных налогов на заработную плату за месяц”, – пояснила Ковалив.
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