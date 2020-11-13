День финансов: о поддержке бизнеса и новой вакцине от COVID-19

В понедельник, 16 ноября. Что принесли выходные:

Потери оборотов у кафе и ресторанов. По данным Опендатабот, во время первого карантина выходного дня (14-15 ноября) заведения общественного питания потеряли 27% оборота. В целом за неделю оборот кафе и ресторанов упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Много ли нарушителей? За субботу-воскресенье в столице проверено более 3 тыс. объектов. Обнаружено порядка 300 нарушителей – это 10% нарушений. Составлено около 100 протоколов Госпродпотребслужбой с Нацполицией и муниципальной охраной, закрыты около десятка объектов.

Поддержка бизнеса. Семь инструментов. Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня. Будут также расширяться программы по частичной безработице, «кредитные каникулы». Кроме того, планируется признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств.

А в это время…

Еще одна вакцина от COVID-19. Американская компания Moderna объявила, что, по предварительным данным, эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 94,5%. Ожидается, что первые вакцинации начнутся ближе к концу декабря.

Добавим, что по словам разработчика вакцины и основателя компании BioNTech Угура Сахина, вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни к концу 2021 года.

Если вернуться в Украину:

Идентифицировать получателей пенсий и субсидий будут быстрее. Нацбанк упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Как отмечается, данное решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях.

Дія.City заработает в 2021 году. Дія.City – это специальный правовой режим для IT-компаний. В Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты, которые позволят запустить Дія.City. По прогнозам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за 5 лет Дія.City позволит увеличить объем рынка IT в два раза – до $11,8 млрд, а количество рабочих мест до 450 тысяч.

2,3 млн домохозяйств без счетчиков. В Украине на данный момент не имеют счетчиков и, соответственно, платят за коммунальные услуги по установленным нормам 2,3 млн домохозяйств. На установку такого количества приборов учета необходимо примерно 3-5 млрд грн в зависимости от типа и вида счетчика. Поэтому в Минэнергетики решили, что пересмотрят нормы потребления газа гражданами, у которых не установлены счетчики.

Предложение от ФГВФЛ для заемщиков «Аркады». Фонд предлагает заемщикам «Аркады» воспользоваться программой реструктуризации кредитов. На период реструктуризации, в первую очередь, будет происходить погашение основной суммы кредита, а уже потом погашение основной части долга. Процентная ставка по кредиту на период реструктуризации устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионное вознаграждение – в размере 1 гривны.