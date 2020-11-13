"Локдаун выходного дня" в Киеве: сотни протоколов и десяток закрытых объектов

На протяжении выходных в связи с несоблюдением “карантина выходного дня” столичная Госпродпотребслужба обнаружила около 300 нарушений, правоохранители по данным фактам составили около 100 протоколов, десяток объектов были закрыты.
Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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“За субботу-воскресенье (проверено. – Ред.) более 3 тыс. объектов. Обнаружено нарушений порядка 300 – это 10% нарушений”, – сказал Рубан.
По его мнению, Киев отнесся к карантинным мерам ответственно, и большинство заведений соблюдали профилактический противоэпидемический режим.
“Что касается нарушителей, то составлено около 100 протоколов Госпродпотребслужбой с Нацполицией и муниципальной охраной, закрыты около десятка объектов. Есть “топовые” объекты – это “Пятый элемент”, который в субботу работал. Есть ресторан “Гавана”, ресторан “Ривьера”, который тоже игнорировал и работал. Запрещена работа большой выставки животных”, – рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы столицы.
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