В ближайшие два года Apple может представить складные ноутбук и iPhone — Finance.ua
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В ближайшие два года Apple может представить складные ноутбук и iPhone

Фондовый рынок
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В ближайшие два года Apple может представить складные ноутбук и iPhone
В ближайшие два года Apple может представить складные ноутбук и iPhone
По неофициальной информации, Apple планирует в 2025 году выпустить складной 20,3-дюймовый ноутбук, а складной iPhone выйдет в 2026 году.
Об этом пишет 9to5Mac.
По данным аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple готовится начать массовое производство устройства в конце следующего года.
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По его информации, компания ускорила разработку складных девайсов.
В его отчете также говорится, что сейчас «видимость» устройств сильно возросла и что складные устройства будут представлять «новую линейку для Apple», ориентированную на «рынок сверхвысокого класса».
Уже не первый раз инсайдеры сообщают о работе Apple над соответствующей разработкой.
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К примеру, в марте известный аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что Apple работает над 20,3-дюймовым складывающимся MacBook. По его словам, устройство может выйти в 2027 году.
По материалам:
mezha.media
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