Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании — Finance.ua
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Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании

Фондовый рынок
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Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании
Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании
Американский Apple объявил, что совет правления компании санкционировал обратный выкуп акций на сумму 110 миллиардов долларов США, что на 22% больше, чем прошлогоднее разрешение на обратный выкуп акций в 90 миллиардов долларов.
Об этом сообщает CNBC.
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По данным аналитической компании Birinyi Associates, это самый большой обратный выкуп акций в истории.
Отмечается, что компания объявила об обратном выкупе акций на фоне падения общих продаж ее продукции на 4%.
В компании отметили, что продажи iPhone упали почти на 10% - до 45,96 миллиарда долларов США, что свидетельствует о низком спросе на текущее поколение смартфонов, выпущенных в сентябре прошлого года.
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Продажи ноутбуков Mac выросли на 4% - до 7,45 миллиарда долларов.
Продажи других товаров, как Apple Watch и наушников AirPods, упали на 10% по сравнению с прошлым годом — до 7,9 миллиарда долларов.
В то же время, генеральный директор Apple Тим Кук прогнозирует, что общие продажи компании возрастут в течение следующего квартала.
По материалам:
Укрінформ
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