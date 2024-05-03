Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании — Finance.ua

Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании Сегодня 23:45 — Фондовый рынок

Apple заявила о крупнейшем обратном выкупе акций компании

Американский Apple объявил, что совет правления компании санкционировал обратный выкуп акций на сумму 110 миллиардов долларов США, что на 22% больше, чем прошлогоднее разрешение на обратный выкуп акций в 90 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNBC.

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По данным аналитической компании Birinyi Associates, это самый большой обратный выкуп акций в истории.

Отмечается, что компания объявила об обратном выкупе акций на фоне падения общих продаж ее продукции на 4%.

В компании отметили, что продажи iPhone упали почти на 10% - до 45,96 миллиарда долларов США, что свидетельствует о низком спросе на текущее поколение смартфонов, выпущенных в сентябре прошлого года.

Продажи ноутбуков Mac выросли на 4% - до 7,45 миллиарда долларов.

Продажи других товаров, как Apple Watch и наушников AirPods, упали на 10% по сравнению с прошлым годом — до 7,9 миллиарда долларов.

В то же время, генеральный директор Apple Тим Кук прогнозирует, что общие продажи компании возрастут в течение следующего квартала.

Укрінформ По материалам:

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