Apple после жалоб пользователей пытается устранить проблему с будильником на iPhone — Finance.ua
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Apple после жалоб пользователей пытается устранить проблему с будильником на iPhone

Фондовый рынок
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Apple работает над решением проблемы с будильником на iPhone. К таким действиям компания прибегает после недавних жалоб некоторых владельцев смартфонов, пишет The Guardian.
Пользователи iPhone обратили внимание, что будильник на их смартфонах не срабатывает или работает слишком тихо.
«Это наверняка уже третий или четвертый день подряд, когда мой будильник не срабатывает», — рассказал один из пользователей TikTok.
Его поддержал другой владелец iPhone — по его утверждениям, «в течение последней недели или около того» будильник просто не пробуждает его.
Еще одно подобное видео на TikTok собрало около 10 млн пользователей. В нем пользователь жалуется, что будильник на его iPhone 15 сработал на «самой низкой громкости».
В ответ на эти сообщения Apple заявила, что работает над скорым устранением проблемы, хотя непонятно, сколько людей пострадало в результате этой ситуации.
Кстати, iPhone остается основным выбором смартфона для подростков в США. Как показывает опрос Piper Sandler, 85% подростков США используют iPhone, а 86% планируют выбирать его в качестве своего следующего смартфона.
По материалам:
mezha.media
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