НБУ упростил получение пенсий через почтовых операторов

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Что это даст: данное решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации.
Как это будет работать теперь:
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Указанные изменения внесены в Положение о проведении учреждениями финансового мониторинга постановлением Правления Национального банка от 12 ноября № 145. Постановление вступило в силу 14 ноября 2020 года.
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