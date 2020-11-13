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НБУ упростил получение пенсий через почтовых операторов

НБУ упростил получение пенсий через почтовых операторов

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Что это даст: данное решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации.

Как это будет работать теперь:

  • работник оператора почтовой связи во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными в выплатных документах или бланках почтовых переводов;
  • после сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах;

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  • выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге.

Указанные изменения внесены в Положение о проведении учреждениями финансового мониторинга постановлением Правления Национального банка от 12 ноября № 145. Постановление вступило в силу 14 ноября 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла за основу законопроект №3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.
  • В Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, у кого 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В связи с этим, в ПФУ посоветовали украинцам идти двумя путями для получения недостающих лет стажа.
По материалам Finance.UA
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