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За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборота

За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборота

В ходе “карантина выходного дня” 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Poster, компании по автоматизации ресторанов.

В целом за неделю оборот кафе и ресторанов упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

С начала карантина в марте оборот ресторанов упал на 81% по сравнению с докарантинными показателями. Летом ресторанному бизнесу удалось восстановиться. Однако уже со средины октября обороты снова падают.

Справка Finance.ua:

  • С полночи субботы, 14 ноября, в Украине были введены предусмотренные правительством ограничения.
  • По результатам исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, в выходные дни рестораны в среднем зарабатывают 41% от своего недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%, карантин выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же.

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По материалам Економічна Правда
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