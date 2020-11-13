За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборота

В ходе “карантина выходного дня” 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Poster, компании по автоматизации ресторанов.
В целом за неделю оборот кафе и ресторанов упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
С начала карантина в марте оборот ресторанов упал на 81% по сравнению с докарантинными показателями. Летом ресторанному бизнесу удалось восстановиться. Однако уже со средины октября обороты снова падают.
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