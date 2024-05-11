Microsoft планирует открыть в США дата-центр стоимостью $3,3 млрд — Finance.ua

Microsoft планирует открыть в США дата-центр стоимостью $3,3 млрд Сегодня 03:30 — Фондовый рынок

Microsoft планирует открыть в США дата-центр стоимостью $3,3 млрд

Корпорация Microsoft откроет в американском штате Висконсин высокотехнологичный дата-центр, стоимость которого составляет $3,3 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Отмечено, что Байден посетит Висконсин для оглашения планов Microsoft построить дата-центр, который создаст тысячи рабочих мест.

Объект корпорации разместится на земле, где тайваньский производитель электроники Foxconn планировал построить завод за $10 млрд.

Экспрезидент США Дональд Трамп назвал компанию «восьмым чудом света» до того, как Foxconn резко сократил свои планы.

Белый дом подчеркнул, что планы Microsoft будут способствовать созданию 2,3 тыс. рабочих мест на строительстве и около 2 тыс. постоянных рабочих мест.

В сообщении резиденции американского президента говорится, что с тех пор как Байден вступил в должность, в Расине было добавлено почти 4 тыс. рабочих мест, тогда как около 1 тыс. в производстве было потеряно во времена администрации Трампа.

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Известно, что Microsoft будет сотрудничать с Техническим колледжем Gateway для подготовки тысяч сотрудников для центров обработки данных и других ролей к 2030 году.

В то же время корпорация будет сотрудничать над подготовкой тысячи бизнес-лидеров для внедрения искусственного интеллекта в свою деятельность.

«Вместе эти инвестиции позволят промышленному центру занять лидирующие позиции в отраслях будущего», — отмечают в Белом доме.

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Напомним, Microsoft разработала генеративную модель искусственного интеллекта на основе GPT-4 специально для американских спецслужб. Она работает без подключения к интернету

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