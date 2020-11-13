Фонд гарантирования предлагает заемщикам «Аркады» программу реструктуризации кредитов

ФГВФЛ предлагает заемщикам «Аркады» воспользоваться программой реструктуризации кредитов. Об этом говорится на странице фонда.

В 2018 году была разработана и утверждена программа реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, перешедшими под управление Фонда гарантирования. Поскольку условия реструктуризации едины для всех ликвидируемых банков, поэтому Фонд гарантирования вкладов предлагает заемщикам банка “Аркада” также присоединиться к этой программе.

Воспользоваться условиями реструктуризации могут

все физические лица, а также клиенты банка «Аркада», которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, в том числе если предметом ипотеки являются имущественные права на недвижимость.

В случае присоединения к разработанной Фондом гарантирования программе реструктуризации для заемщика изменяется очередность погашения кредитной задолженности.

Так, на период реструктуризации, в первую очередь, будет происходить погашение основной суммы (тела) кредита (в противоположность тому, что обычно средства сначала идут на покрытие процентов за пользование кредитом и иногда на уплату пени/штрафов), а уже потом на погашение основной части долга.

Процентная ставка по кредиту на период реструктуризации устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионное вознаграждение – в размере 1 гривны.

Важно, что сразу после заключения договора о реструктуризации заемщику необходимо будет оплатить не менее 10% от общей суммы кредитной задолженности (тело + начисленные проценты + начисленные комиссии), рассчитанной по состоянию на дату обращения в банк за реструктуризацией.

Особое условие программы – месячный платеж без учета процентов и комиссий будет составлять до 10 тысяч гривен. Большая сумма ежемесячного погашения или добровольный досрочный возврат средств по кредитному договору разрешается с согласия заемщика без каких-либо дополнительных платежей.

Реструктуризация является добровольной. Кроме возможности продолжить отношения с банком на более выгодных, чем предусмотрено в действующем кредитном договоре, условиях, программа реструктуризации поможет заемщику снизить финансовую нагрузку.

Что это дает. Программа дает возможность заемщику сохранить свою положительную кредитную историю и отсрочить продажу прав требования по его кредиту. Ведь продажа прав требования по кредитным договорам заемщиков, которые реструктуризировали свою задолженность и обслуживают кредит в соответствии с новыми условиями, осуществляется в последнюю очередь.

Ознакомиться с общими условиями программы реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам и ее последствиями для физического лица-должника можно на сайте Фонда в разделе «Заемщикам».

Справка Finance.ua: