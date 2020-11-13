Карантин выходного дня: Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса

Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня. Начать поддержку с их помощью планируется уже на этой неделе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания, передает Правительственный портал.
Шмыгаль заверил, что Кабинет министров сейчас сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы наработать механизмы компенсации потерь.
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“На сегодняшний день у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать наиболее пострадавшие отрасли”, – сказал премьер -министр.
Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.
“В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств”, – сказал Премьер-министр.
Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по украинской экономике.
“Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности”, – добавил он.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство “готово подставить плечо”, чтобы поддержать предпринимателей во время карантина выходного дня.
Какие программы расширили:
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