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Появилась еще одна вакцина от COVID-19 с эффективностью 94,5%

Появилась еще одна вакцина от COVID-19 с эффективностью 94,5%

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник компанией, вакцина Moderna эффективна против коронавируса на 94,5%, что делает ее второй вакциной в Соединенных Штатах с высоким показателем эффективности.

Об этом пишет CCN.

«Очевидно, что это очень впечатляющие результаты», – сказал доктор Энтони Фаучи, ведущий национальный врач-инфекционист. Это настолько хорошо, насколько это возможно – 94,5% действительно выдающиеся».

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«Это был один из величайших моментов в моей жизни и моей карьере. Совершенно удивительно, что я смог разработать эту вакцину и увидеть способность предотвращать симптоматические заболевания с такой высокой эффективностью», – сказал доктор Тал Закс, главный врач Moderna.

Ожидается, что вакцинация начнется с групп высокого риска и будет доступна для остального населения следующей весной.

Компания заявляет, что у вакцины не было серьезных побочных эффектов. Небольшой процент тех, кто получил ее, испытали такие симптомы, как ломота в теле и головные боли.

Moderna планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на вакцину вскоре после того, как в этом месяце соберет больше данных о безопасности.

Фаучи говорит, что он ожидает, что первые вакцинации против Covid-19 начнутся ближе к концу декабря.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, ранее компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. В компании сообщали, что планируют получить вакцину к концу года и что она будет развернута.
По материалам Finance.UA
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