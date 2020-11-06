Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина эффективна на 90% - индексы взлетели до рекорда

Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что ожидают получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в США в конце этого месяца.

Рынки выросли, поскольку данные были расценены как крупная победа в борьбе с пандемией, унесшей жизни более миллиона человек и потрясшей мировую экономику. Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, и фьючерсы, отслеживающие S&P 500, достигли рекордных максимумов.

Европейские фондовые индексы подскочили на 4% до мартовских максимумов, безопасная японская иена упала на 0,5%, а спот-золото упало на 1,2%.

Многие на рынке видят в вакцине единственный способ запустить глобальную экономику, пытающуюся найти выход из худшего за десятилетия спада.

«Базовый вариант, который у нас уже есть, заключается в том, что мы, вероятно, получим вакцину к концу года и что она будет развернута. Так что мы действительно рассматриваем подобные новости как положительные. Тревожным признаком будет то, что если мы получим негативные новости о тестировании, это навредит нашему взгляду на экономические перспективы», – сообщает Reuters.

“Новости о том, что эта вакцина может быть очень эффективной, – лучшее, на что рынки могут надеяться. Представители общественного здравоохранения будут напоминать нам, что впереди предстоит долгий путь, и на этом пути возникнет множество проблем, но сегодня есть огромное чувство оптимизма – свет в конце туннеля”, – пишет Reuters.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что большинство инвесторов считают, что вакцину от коронавируса будут широко распространять не ранее июля 2021 года. Аналитики Goldman Sachs считают, что этот прогноз слишком пессимистичен.