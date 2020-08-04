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Когда появится вакцина от COVID-19: прогнозы инвесторов и Goldman Sachs

Когда появится вакцина от COVID-19: прогнозы инвесторов и Goldman Sachs

Большинство инвесторов считают, что вакцину от коронавируса будут широко распространять не ранее июля 2021 года. Аналитики Goldman Sachs считают, что этот прогноз слишком пессимистичен.

Стратеги в Goldman Sachs полагают, что есть хороший шанс, что по крайней мере одну вакцину Управление по продовольствию и медикаментам одобрит до конца ноября. Соответственно, ее широко распространят до середины 2021 года, пишет MarketWatch.

Такой сценарий положительно скажется на США. Страна, вероятно, и возглавит гонку вакцинации. Для США поиск вакцины важнее, чем для других стран, ввиду острой ситуации с коронавирусом, которую стране не удается контролировать.

Именно резкий рост вероятности изобретения вакцины является одной из ключевых причин того, что рынку акций удалось достичь новых максимумов даже на фоне того, что здравоохранение в США не демонстрирует успехов. Еще одна причина – падение доходности облигаций с учетом инфляции.

Вакцина может вызвать возврат к традиционным циклам, более жестким кривым доходности облигаций, а также росту валют и акций. Стратеги отмечают, что последующие месяцы рынок может быть иным, особенно, если инвесторы и дальше будут надеяться на вакцину.

По опросу среди инвесторов абсолютное большинство (61%) считают, что вакцина не попадет в свободный доступ до июля 2021 года. Каждый пятый считает, что это произойдет с апреля по июль, а 15% – с января по апрель. Всего 5% инвесторов верят, что вакцина станет доступной еще в этом году.

По материалам Телеканал 24
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